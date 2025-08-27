Más de 70 viviendas en Etchojoa dañadas por lluvias, autoridades revisan situación

Un total de 70 familias de las comunidades El Rodeo, Mezquital, Salitralito, Huirachaca, El Retirito, San Pedro Nuevo y San Pedro Viejo en Etchojoa, fueron afectadas por las intensas lluvias registradas esta semana, por lo que el Ayuntamiento Municipal, realizó recorridos para identificar las principales necesidades y generar un plan de apoyo oportuno.

Junto al DIF Municipal, el alcalde de Etchojoa, Arturo Robles Higuera, realizó recorridos con el objetivo de identificar las principales necesidades de las familias que resultaron afectados, en el que previamente, se coordinaron junto a Protección Civil Estatal para realizar un diagnóstico de evaluación de daños.

Las lluvias presentadas en la semana, superior a los 100 milímetros en acumulados, lo que provocó severas inundaciones en algunos sectores de estas comunidades.

El munícipe explicó que el levantamiento permite conocer de primera mano la situación real de las familias afectadas y dar prioridad a quienes más lo necesitan, al considerar que el impacto de las lluvias en esta ocasión fue fuerte.

Robles Higuera describió que la prioridad es proteger a la ciudadanía, por lo que se involucraron dependencias municipales como Oomapase, Servicios Públicos, Protección Civil, Planeación, Seguridad Pública y Bomberos, buscando atender las necesidades que surgieron.

"La coordinación entre dependencias es fundamental para enfrentar esta situación y brindar soluciones efectivas, además, las autoridades correspondientes estarán atentas a cualquier reporte de emergencia a través del 911 ante la continuidad de las lluvias", resaltó el alcalde.