Lluvias en Navojoa dejan fuera de operación a tres pozos

La lluvia y los fuertes vientos que se registraron durante la noche del miércoles en Navojoa, impactaron en los equipos del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn), al dejar fuera de servicio a tres pozos.

Así lo dieron a conocer autoridades del Oomapsn, quienes informaron que se trató de los pozos Valle Buey 2 y 3, así como el pozo 8, los cuales suministran el vital líquido hacia las colonias situadas al oriente de Navojoa.

Las afectaciones se habrían registrado a causa de problemas en las líneas eléctricas de baja tensión, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), comprometiendo el servicio para usuarios del sector oriente.

Señalaron que durante las lluvias que se presentaron, fueron evidentes los constantes apagones que se presentaron, lo que provocó daños en las líneas eléctricas, dejando un severo impacto al servicio de agua potable.

"Se nos ha vuelto recurrente este tipo de problemas, definitivamente son ajenos a nosotros, pero sí causan un impacto, afectaciones que se reportan inmediatamente para encontrar solución", agregaron.

No obstante, el Oomapasn informó que para garantizar el suministro de agua a los usuarios, ante la necesidad que representa, se optó por dotar el servicio con pipas distribuidoras, a fin de aminorar la afectación.