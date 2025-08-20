Protección Civil alerta: sensación térmica en Sonora podría rebasar los 45 °C

Sonora tendrá tardes calurosas a lo largo de esta semana, esto ha llevado a la Protección Civil de la Entidad a emitir una alerta debido a que la sensación térmica podría rebasar los 45 °C. Está información ha sido compartida por las autoridades por medio de las redes sociales, además de señalar las temperaturas que se esperan en las regiones del Estado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), ha compartido que se esperan temperaturas que podrán alcanzar entre 43 y 45 grados a la sombra; esto en la región Central, Noreste y zona costera de Sonora. Por otro lado, se precisa que para el resto de la Entidad se esperan temperaturas en un rango de 38 a 41 grados a la sombra.

PROTECCIÓN CIVIL LANZA ALERTA POR LA SENSACIÓN TÉRMICA EN SONORA

Protección Civil de Sonora señaló que la sensación térmica podría rebasar los 45 °C, esto se debe a la alta humedad en el ambiente que podría aumentar la sensación de los ciudadanos. Esto ha puesto en alerta a las autoridades por lo que han emitido una serie de recomendaciones para evitar riesgos de salud.

El titular de la dependencia, Armando Castañeda Sánchez, ha señalado que, debido a la alta presencia de humedad, la sensación podría ser superior a los valores registrados. Es por ello que se pide a los ciudadanos de Sonora mantener una serie de prevenciones que deben tomar en cuenta y estas son:

Usar gorra o sombrero

Aplicar bloqueador solar

Evitar la exposición prolongada a las altas temperaturas

Mantenerse bien hidratados durante todo el día

Tomar agua y evitando bebidas azucaradas

RECOMENDACIONES PARA EVITAR UN GOLPE DE CALOR

Ante la sensación térmica que se espera en esta semana en Sonora, Protección Civil ha compartido una serie de recomendaciones para evitar golpes de calor. Las recomendaciones que deben tomar los ciudadanos son: