Clima en Sonora hoy, 20 de agosto: Hay pronóstico de lluvia para la mayor parte del territorio sonorense

l pronóstico del clima en Sonora durante el transcurso de hoy y el resto de la semana, indica que se espera que los efectos del monzón mexicano, en combinación con condiciones de inestabilidad atmosférica, generen tormentas eléctricas acompañadas de lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm), así como rachas de viento superiores a los 60 km/h en gran parte del estado, principalmente en horario vespertino.

Además, persistirá un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 40 a 42°C en el noroeste de Sonora, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Por otra parte, se descarta la formación de ciclones en el Océano Pacífico durante las próximas 48 horas.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES

Hermosillo : Mínima de 29°C y máxima de 42°C . Cielos parcialmente nublados, humedad del 60%, vientos de hasta 40 km/h y 30% de probabilidad de lluvia.

: Mínima de y máxima de . Cielos parcialmente nublados, humedad del 60%, vientos de hasta 40 km/h y Ciudad Obregón : Mínima de 27°C y máxima de 40°C . Cielos mayormente despejados, humedad del 70%, vientos de hasta 40 km/h y 30% de probabilidad de lluvia.

: Mínima de y máxima de . Cielos mayormente despejados, humedad del 70%, vientos de hasta 40 km/h y Nogales : Mínima de 19°C y máxima de 34°C . Cielos mayormente despejados, humedad del 85%, vientos de hasta 40 km/h y 50% de probabilidad de lluvia.

: Mínima de y máxima de . Cielos mayormente despejados, humedad del 85%, vientos de hasta 40 km/h y San Luis Río Colorado : Mínima de 28°C y máxima de 44°C . Cielos despejados, humedad del 50%, vientos de hasta 40 km/h y sin probabilidad de lluvia.

: Mínima de y máxima de . Cielos despejados, humedad del 50%, vientos de hasta 40 km/h y Navojoa : Mínima de 26°C y máxima de 39°C . Cielos mayormente despejados, humedad del 70%, vientos de hasta 40 km/h y 40% de probabilidad de lluvia.

: Mínima de y máxima de . Cielos mayormente despejados, humedad del 70%, vientos de hasta 40 km/h y Agua Prieta : Mínima de 20°C y máxima de 35°C . Cielos mayormente despejados, humedad del 85%, vientos de hasta 40 km/h y 50% de probabilidad de lluvia.

: Mínima de y máxima de . Cielos mayormente despejados, humedad del 85%, vientos de hasta 40 km/h y Guaymas: Mínima de 29°C y máxima de 37°C. Cielos parcialmente nublados, humedad del 70%, vientos de hasta 50 km/h y 20% de probabilidad de lluvia.

Se recomienda a la población tomar precauciones ante las posibles lluvias intensas, vientos fuertes y altas temperaturas, especialmente en las zonas más afectadas por el calor extremo. Se exhorta a mantenerse informados a través de los canales oficiales de Protección Civil y autoridades meteorológicas.