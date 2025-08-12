  • 24° C
Sonora

Sonora con más casos de muerte por golpes de calor; recomendaciones

La entidad ha acumulado un total de 16 decesos debido a esta condición por lo que se pide extremar precauciones y saber como identificarlo

Ago. 12, 2025
Sonora con más casos de muerte por golpes de calor. Foto: Original

Sonora ha registrado un total de 16 decesos por golpes de calor, el Estado tiene el mayor número de casos de muerte por dicha condición. Esto se debe a que durante este 2025, las temperaturas extremas han superado los 40 grados en diferentes partes del Estado; esto ha generado preocupación entre las autoridades que han compartido recomendaciones para evitar estas situaciones.

Durante la semana 31 de este año se han sumado 29 nuevos casos y una defunción, esto ha llevado a una letalidad de 7.6 por ciento. Todas las víctimas fatales han sido hombres; 12 en Hermosillo, y uno dentro en cada uno de los siguientes municipios: San Miguel de Horcasitas, Arizpe, Puerto Peñasco y Navojoa.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR GOLPES DE CALOR

Los golpes de calor son condiciones habituales durante esta temporada del año por el calor extremo que se presenta en Sonora, por ello, las autoridades han compartido una serie de consejos y recomendaciones que tiene como fin evitar sufrir dicha condición dentro de la Entidad; estos son:

  • Ingiere al menos 2 litros de agua al día
  • Usa bloqueador solar, ropa ligera, de manga larga y de colores claros.
  • Lleva sombrero o sombrilla cuando estés en exteriores.
  • Evita exponerte al sol entre las 10:00 a.m. y 5:00 p.m.
Junto con esto; las autoridades también han compartido los síntomas que presentan los golpes de calor, esto busca que los ciudadanos puedan identificar dicha condición y que puedan tomar precauciones, además de asistir a algún centro de salud cercano para recibir la atención médica necesaria en los casos que sea necesario.

SÍNTOMAS QUE PRESENTAN LOS GOLPES DE CALOR

El calor extremo en Sonora es algo habitual durante la temporada, y aunque se han registrado menos casos de decesos por golpes de calor que el año pasado; es importante que los ciudadanos sepan los síntomas que presentan las personas que sufren de esta condición con el fin de saber cómo deben de actuar los ciudadanos. Los signos de que se está sufriendo un golpe de calor son:

  • Confusión o desorientación
  • Temperatura corporal superior a 40 °C
  • Alteración de la sudoración, náuseas y vómito
  • Piel enrojecida y caliente
  • Respiración y pulso acelerado
Jesús Álvarez
