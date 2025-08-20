Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy miércoles 20 de agosto

En el sur de Sonora, el panorama hídrico se agrava con el paso de los días: las tres principales presas de la cuenca del Río Yaqui se encuentran en niveles alarmantemente bajos, lo que enciende las alertas sobre la disponibilidad de agua para el campo y para la población.

Al corte del 18 de agosto, el volumen conjunto de los embalses Angostura, Novillo y Oviáchic fue de 1,214.5 millones de metros cúbicos (Mm³), una cifra que, aunque ligeramente superior a la del mismo periodo de 2024, sigue reflejando la severidad de la sequía que enfrenta la región.

NIVEL DE PRESAS DEL RÍO YAQUI

De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitido este miércoles 20 de agosto, el volumen conjunto de las presas Angostura, Novillo y Oviáchic alcanzó apenas 1,234.5 millones de metros cúbicos (Mm³).

Si bien la cifra es ligeramente superior a la registrada en el mismo periodo de 2024 con un aumento de 15.0 Mm³, las autoridades advierten que la situación sigue siendo preocupante debido a la escasez de lluvias en la región y el bajo caudal que aporta el río.

La falta de lluvias significativas y el bajo caudal del río mantienen el almacenamiento apenas en el 17.6% de su capacidad total, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

NIVELES DE CADA PRESA DEL RÍO YAQUI

Los embalses presentan niveles muy por debajo de lo esperado para esta temporada:

La Angostura : 65.9 Mm³, con apenas 8.6% de llenado. Registró lluvias de 0.4 mm y un aporte de 18.98 m³/s.

: 65.9 Mm³, con apenas 8.6% de llenado. Registró lluvias de 0.4 mm y un aporte de 18.98 m³/s. El Novillo : 750.4 Mm³, equivalente al 24.8% de su capacidad. No registró lluvias, pero mantiene un aporte de 140.69 m³/s.

: 750.4 Mm³, equivalente al 24.8% de su capacidad. No registró lluvias, pero mantiene un aporte de 140.69 m³/s. El Oviáchic: 418.5 Mm³, con 13.0% de almacenamiento. No recibió lluvias ni aportaciones.

En conjunto, la aportación actual de las tres presas del Río Yaqui es de 159.67 m³/s, cifra que refleja el limitado ingreso de agua, ya que en los últimos días apenas se registraron precipitaciones de 0.4 mm.

La sequía prolongada mantiene bajo presión a los sistemas de riego en el sur de Sonora, donde miles de hectáreas agrícolas dependen de las presas para asegurar su producción.

Especialistas advierten que, si no se presentan lluvias importantes en las próximas semanas, los niveles de almacenamiento podrían descender aún más, comprometiendo el próximo ciclo agrícola en el Valle del Yaqui y generando mayores restricciones para el consumo humano.