Homenaje al legado del profesor Lombardo Ríos

La Fundación Eva de Camou, Diario del Yaqui y Diario del Mayo brindaron un emotivo homenaje al profesor Lombardo Ríos Ramírez, en reconocimiento a su amplia trayectoria y vasto legado educativo y cultural en Navojoa.

El licenciado Hugo Camou Rodríguez, presidente del Grupo de Empresas de ISA Corporativo y presidente de la Fundación Eva de Camou, dijo que es un gran honor y gusto estar en este evento, en el que se reconoce a un gran maestro, que cumplió 62 años en la docencia y cuyas investigaciones arqueológicas y antropológicas aportaron mucho a la historia y cultura de la región.

"Le debemos mucho al profesor Lombardo Ríos, quien ha tenido un gran logro, en relación a lo que somos ahora, por lo que estamos creando, por lo que tenemos todos los navojoenses, que es justamente el poder encontrar los rastros de los protomayos, quienes nos dieron la formación, la cultural, tradiciones y costumbres", destacó.

El homenaje se llevó a cabo en el auditorio del Hospital San José, por lo que Camou Rodríguez agradeció el apoyo y las facilidades otorgadas por el doctor Gustavo Acosta Gaxiola y su familia, quienes siempre respaldan este tipo de eventos.

"Es un gran placer estar aquí, por ver tantas caras conocidas, pero, sobre todo, ver personas comprometidas con el crecimiento y desarrollo de Navojoa, que traen a Navojoa en la sangre y que buscan que nuestro Municipio sea mejor cada día, pero además que pueda contar cada día con mejores ciudadanos, más preparados, más formados y más íntegros", agregó.

Por su parte, el ingeniero Raúl Camou Rodríguez, director general de ISA Corporativo y de Diario del Yaqui y Diario del Mayo, y vicepresidente de la Fundación Eva de Camou, expresó que es gran privilegio para él haber sido alumno del homenajeado, quien "fue un gran maestro, que dejó una profunda huella".

"En mi caso, disfrutaba mucho las clases de Civismo que nos daba el profesor Lombardo, en la Escuela Secundaria Técnica; disfrutaba de su conocimiento y de su estrategia magistral de enseñar y comunicar", recordó.

Asimismo, resaltó el hecho de que, a pesar del paso de los años, el crecimiento profesional de Ríos Ramírez no mermó, sino todo lo contrario, siguió creciendo, aportando a la ciencia, la investigación y la cultura de la Etnia Mayo y de la región en general.

"Nos da mucho gusto estar aquí y brindarle al profesor, junto con muchos navojoenses, estas muestras de reconocimiento, cariño, respeto y admiración por toda su trayectoria y todo lo que ha dado a muchas generaciones", añadió.

"AMAR LO QUE HACEMOS"

Ríos Ramírez, quien es autor de 13 libros, fundador de los museos Regional del Mayo, Hu-Tezzo y Tehuelibampo, y descubridor de 107 petrograbados de más de dos mil 500 años de antigüedad, expresó su agradecimiento a la Fundación Eva de Camou por el homenaje.

Acompañado de familiares, amigos, colaboradores, exalumnos y representantes de diversos sectores de la comunidad, dijo que dicho reconocimiento lo motiva a seguir adelante, adecuándose a los nuevos tiempos y circunstancias de la vida.

"Lo importante es que hay que seguir luchando, amigos míos. Nunca dejen de soñar en las distintas etapas que nos va presentando la vida y el mundo; siempre habrá una manera de seguir y salir adelante", manifestó.

También hizo un especial reconocimiento a la profesora Eva de Camou, cuando recordó que "un día, una primavera, entre las altas montañas de Álamos y las laderas tapizadas del color de las amapas, nació una maravillosa mujer, se llamaba Eva".

"Su caminar por esta región se extendió desde la Sierra de Álamos, hasta el mar; su pasión fue educar, enseñar y ella nos enseñó a que sólo se puede ser feliz si amamos lo que hacemos", dijo.

"Para ella no había obstáculo en la educación, no había ningún alumno que no pudiera ser enseñado. Su vida fue un ejemplo de fortaleza, de trabajo, de resiliencia. Gracias, Eva, por habernos enseñado y dejado un gran legado", concluyó.

En el evento hablaron también el escultor Ángel Cruz Moreno, el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), Martín Soria Rivera; el comunicador José María Armenta Martínez y el arquitecto Jorge Guevara Encinas, quienes elogiaron la trayectoria y legado del homenajeado.

Durante el evento se presentó un video sobre la vida y trayectoria de Ríos Ramírez y se le entregó una placa de reconocimiento.

También estuvieron la doctora Mazú Campoy de Camou, esposa del licenciado Hugo Camou; la señora Bertha Alicia Ibarra, esposa de Lombardo Ríos; la directora de la Fundación Eva de Camou, licenciada Marisela Melgar Aguilar; la directora ejecutiva de Diario del Yaqui, Sandra Carrillo Robles, así como los doctores Gustavo Acosta Gaxiola y Alejandro Gaxiola, directivos del Hospital San José.