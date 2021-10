Podría comparecer exalcaldesa de Navojoa

Mientras el alcalde Mario Martín Martínez Bojórquez sigue exhibiendo los graves problemas heredados de desabasto de agua potable, calles en mal estado, drenajes colapsados, rezagos en recolección de basura, crisis financiera en Oomapasn y en Ayuntamiento, a la ex alcaldesa María del Rosario Quintero Borbón no se le ve tan preocupada, al menos eso es lo que muestra en su cuenta personal de Facebook donde presume viajes, reconocimientos y lugares donde tiene casas.

En entrevista, "Mayito" Martínez aseguró a Diario del Mayo que no podría dar una opinión de la ex presidenta municipal sobre su comportamiento personal, sin embargo, advirtió que todo funcionario público que no haya complicado cabalmente con su deber y que se haya salido del orden de la función pública, será juzgado en su momento.