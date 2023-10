Pierden la tranquilidad

Desde hace ocho años, habitantes del Fraccionamiento Valle Grande, ubicado por el Periférico Oriente, a unos 500 metros de la Carretera Internacional, han tenido muchos problemas de robos, vandalismo y tráfico, entre otros, debido a las invasiones presentadas en áreas aledañas.

La problemática se acentuó desde hace un año tras registrarse una nueva invasión, por lo que los residentes pidieron al Ayuntamiento y a la empresa constructora la autorización para cerrar la calle principal, mientras dura el proceso de regularización de solares en la Ampliación Valle Grande.

"Nos tienen que apoyar con el cierre de la calle, ya que todo fue originado porque la constructora no terminó, como debería haber sido, con el fraccionamiento; dejaron varias casas, que luego fueron invadidas y ahí empezaron los problemas; y ya el año pasado se vino la nueva invasión, que es muy grande y las cosas empeoraron", manifestaron.

PROBLEMÁTICA

Los vecinos, que no dieron sus nombres por temor a represalias de los habitantes de las invasiones, dijeron que hay una calle muy grande, la Prolongación Nogales, por donde podrían entrar y salir todos los invasores de esa zona, que comprende más de dos mil solares.

"No es justo, nosotros compramos una casa y pagamos todos los servicios para vivir bien, agusto, con comodidad, tranquilidad, pero esto ya no lo tenemos porque llegó esa gente y muchos no respetan, nos roban hasta el jabón", agregaron.

Enfatizaron que otro problema muy serio y peligroso es el constante tráfico por la vialidad principal, donde incluso circulan en sentido contrario, aumentando el riesgo de accidentes en un fraccionamiento donde viven muchos niños.

Por si fuera poco, señalaron, los habitantes de las invasiones "se quieren adueñar de lo nuestro, ya que una vez nos dejaron varias horas sin luz y después abrieron una calle para sacar una línea de la tubería de agua, lo que nos ha afectado a nosotros porque la presión ha bajado".

"Otro problemática es la presencia de cholos en la entrada y otras áreas del fraccionamiento, ya sea en la mañana, tarde o noche; ya no podemos salir a caminar o hacer ejercicio", externaron los vecinos del Valle Grande, donde viven aproximadamente 300 personas.