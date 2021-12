El 8 de noviembre Estados Unidos abrió nuevamente sus fronteras terrestres a extranjeros vacunados con el esquema completo contra el coronavirus para poner fin al cierre decretado en marzo de 2020.

Noticia Relacionada Piden certificado de vacunación al azar en la frontera

PUBLICIDAD

En su momento, el Departamento de Seguridad Nacional informó que las vacunas que se aceptarían serían sólo aquellas admitidas por la Organización Mundial de la Salud, incluida AstraZeneca, mientras que se especuló que las personas vacunadas con la rusa Sputnik y la china Cansino no podrían ingresar al país.

Sin embargo, sonorenses inoculados con esas dos vacunas han viajado a Estados Unidos sin mostrar el esquema de vacunación, además, otros más han cruzado la frontera sin que los agentes fronterizos le soliciten ninguna prueba médica.

"Yo me vacuné en la Ciudad de México con la vacuna Sputnik, aparte mi certificado nunca apareció en línea, así que decidí sacar una cita en Tucson y la semana pasada viajé a Estados Unidos. Me pidieron mi visa y me preguntaron si estaba vacunada, respondí que no y que me vacunaría en Tucson, yo no sabía que pasaría, pero me dejaron pasar", Norma García.

Por su parte, Jorge Paz también admitió que no necesitó mostrar el certificado de vacunación al momento de cruzar la frontera: "Yo sí tengo mi esquema de vacunación completa, viajé a Tucson el fin de semana pasado y llevaba todos mis documentos en regla, pero no me preguntaron absolutamente nada, solo mostré mi visa. Me atrevo a decir que es el cruce más sencillo de toda mi vida", expresó.

De acuerdo con otros medios, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que se puede dar fe verbalmente o declarar al oficial que ha sido vacunado, sin esperar a que se le haga la pregunta, sin embargo, se debe contar con el documento en caso de que se les pida.