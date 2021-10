Ocupa cirugía por cataratas, pero es cara para un desempleado

Mario Martín Rodríguez Samayoa necesita operarse de su ojo derecho por un problema de cataratas, pero no cuenta con los 16 mil pesos que le cobra una óptima para la cirugía .

Por ello el navojoense requiere del apoyo de la ciudadanía para recaudar el dinero, pues lo que más desea en estos momentos es poder encontrar un empleo.

Aseguró que empezó a perder la visibilidad desde hace cinco años, situación que se empeoró en los últimos meses.

"Me están llamando para trabajar en minas, pero estoy seguro que me van a rechazar cuando me manden a realizar los estudios de la vista, ya que es un trabajo de mucho riesgo," expresó.

Comentó que afortunadamente cuenta con el lente para después de la cirugía, el cual fue donado por la exalcaldesa María del Rosario Quintero Borbón.

"Sin el lente me cobran 26 mil pesos y teniéndolo me cobran 16 mil pesos en una óptima local, por eso ocupa del recurso para realizarme la cirugía, no he podido trabajar, la situación se me ha complicado mucho," aseguró.

El hombre vive en la colonia Jacarandas, junto a su esposa y una hija que apenas acaba de cumplir los 18 años de edad, quien estudia y trabaja medio tiempo para ayudar en los gastos de la casa.



"Mi esposa no trabaja y mi hija se tuvo que poner a trabajar medio tiempo para aportar un poco en la casa, sinceramente apenas podemos salir con los gastos de la comida," indicó.

