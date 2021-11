El mandatario aseguró que recibió su administración en quiebra y que nunca le informaron el pésimo estado del Isssteson; sin embargo, ya está la elaboración de estrategias para eliminar la corrupción y poder atender las exigencias de los derechohabientes.

Noticia Relacionada No se retrasarán pensiones de Isssteson, dice Durazo

PUBLICIDAD

"No habrá retraso en el pago y se implementará un programa emergente de abasto de medicamentos; no van a estar los anaqueles llenos, con que tengamos los medicamentos suficientes para los padecimientos de la temporada y transparencia en todo el proceso de reconstrucción de la institución. Vamos a reformar el Isssteson de tal manera que le regresemos la capacidad financiera y médica", dijo.

Ante 250 jubilados, Durazo Montaño les pidió su apoyo para que en conjunto generan mejores propuestas de sistema y comentó que siempre que haya razón de protestar, el estará acompañándolos.

Agregó que este es uno de los problemas más grandes que enfrenta su administración y que durante gobiernos pasados han ido aplazando sin soluciones concretas. Indicó que no perdonará a nadie que haya hecho uso de esta dependencia para enriquecerse.

"No le voy a sacar la vuelta, este es último mes en el que se hace esta partición de los pagos", se comprometió Alfonso Durazo, ante los derechohabientes; además comentó que no hay razón que justifique el retraso de las pensiones.

LO QUE DICEN LOS AFECTADOS

Rafael Borbón Siqueiros, miembro del Sindicato de Trabajadores y Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), expresó que este problema fue el que los movilizó para pedir sus derechos, ya que aseguró llevan años con diferentes dificultades.

"La falta de medicamento, de que no hay las citas con los médicos familiares, ahora no se les paga a los compañeros que ganan de 31 mil pesos eN adelante, lo cual genera que no pueda comprar sus medicamentos que no les otorga el Isssteson, y eso es un crimen que está cometiendo por esta instancia", dijo.

Jesús Acuña Méndez, director de dicho organismo, los recibió y acompañó a las oficinas de estatales de la Secretaría de Hacienda, para hacer sus peticiones de manera formal.