Muere "Don Pancho", personaje entrañable de San Pedro de la Cueva, Sonora

Con gran tristeza, la comunidad de San Pedro de la Cueva recibió esta mañana la noticia del fallecimiento de "Don Panchito", uno de los personajes más entrañables y queridos de la región.

La noticia fue confirmada por Favián Lameda, creador de contenido de la página Yo amo San Pedro de la Cueva, mediante una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook.

"Don Panchito", conocido por su carisma y bondad, había ganado el cariño de los habitantes de San Pedro de la Cueva y de los miles de seguidores que lo conocieron gracias a las transmisiones de Favián, quien fue como un hijo para él en los últimos años.

Desde su primera aparición en el canal de Favián Lameda, "Don Pancho", junto a su esposa "Doña Beba", se ganó el afecto de la comunidad, y fue considerado una figura entrañable para muchos.

En la transmisión en vivo, Favián Lameda, profundamente consternado por la noticia, compartió que se encontraba en California cuando recibió la llamada informándole del fallecimiento de su querido amigo y compañero inseparable.

Con voz quebrada, Lameda informó que "Don Panchito" había fallecido aproximadamente una hora antes de su mensaje, y manifestó que, aunque estaba a miles de kilómetros de distancia, ya se encontraba en camino hacia San Pedro para despedir a quien consideraba parte de su familia.

"Se nos acaba de adelantar Don Pancho, hoy falleció, hace como una hora más o menos. Yo me encuentro aquí en California y estoy a punto de salir a San Pedro. Para informarle a todas las personas, fue una persona muy querida por medio de mi página, al igual que Doña Beba. La verdad estoy muy triste por esta noticia que no me esperaba que fuera a pasar, pero pues las cosas pasan", expresó Lameda, visiblemente afectado.

"Ya está descansando el viejito", dijo entre lágrimas Favián Lameda.

¿QUIÉN FUE DON PANCHO"?

Francisco Maldonado Valenzuela, mejor conocido como "Don Pancho", de 89 años de edad, se ganó el cariño y respeto de toda la comunidad de San Pedro de la Cueva, y más allá, gracias a su cercanía con Favián Lameda, creador de contenido de la página Yo amo San Pedro de la Cueva.

La historia de "Don Pancho" comenzó a ser conocida a través de Lameda, quien hace cuatro años compartió un video en el que se mostraba a "Doña Beba", su esposa, haciendo tortillas de harina en su casa.

En ese entonces, la pareja vivía en condiciones de gran pobreza, sobreviviendo con lo que podían juntar, en una humilde vivienda. Sin embargo, la solidaridad de Favián y el apoyo de sus seguidores transformaron la vida de estos abuelitos.

Con el tiempo, Favián Lameda no solo les proporcionó lo que necesitaban, sino que se encargó de mejorar su hogar, llevarles comida, ropa y calzado, y sobre todo, les brindó un amor sincero, convirtiéndose en parte de su familia.

Este amor y atención se reflejaron en sus publicaciones, que rápidamente ganaron la admiración de miles de personas que, tocados por la historia de vida de "Don Pancho" y "Doña Beba", comenzaron a visitar San Pedro de la Cueva para conocerlos en persona.

"Don Pancho" será recordado no solo por su amabilidad y sabiduría, sino por su espíritu alegre y su amor por la vida. Entre sus pasatiempos, el baile era uno de sus más grandes gustos, y no era raro verlo disfrutar de la música con una sonrisa contagiante.

"Don Panchito" siempre como un hombre lleno de vitalidad, un ejemplo de perseverancia y una figura entrañable que se ganó un lugar especial en el corazón de todos.