Maestra de secundaria resulta positiva a Covid

Un nuevo caso positivo de Covid-19 se presentó en la Escuela Secundaria Técnica No. 5, situación que causó temor y alarma entre los trabajadores del plantel y padres de familia.

Se trata de una profesora que imparte clases de español, quien, al momento de recibir los resultados clínicos lo notificó a las autoridades de la escuela, dijo un profesor que prefirió omitir su nombre.

Mencionó que a pesar que resultó positiva la maestra a dicha enfermedad, a los alumnos y docentes que tuvieron contacto con ella, siguen asistiendo al plantel educativo.

"Se supone que, cuando alguien resulta positivo a Covid-19, la gente que tuvo contacto, debe aislarse en casa por lo menos siete días, cosa que aquí no ocurrió, pues no se están aplicando los protocolos sanitarios, lo cual pudiera provocar un brote de contagios," aseguró el docente.

Trinidad Valdez Jocobi, director de la EST No. 5, dijo que la docente que resultó positiva a Covid se ausentó para atenderse en casa.

Con respecto a los protocolos, aseguró que el alumno y maestro que se sienta mal, puede retirarse de la escuela para acudir con un médico para que valore su salud.

"No soy yo, ni el padre de familia, ni el maestro el que va a dictaminar la salud de los alumnos, es el médico quien le va a decir que guarde un receso, no asista a clases o bien, que retorne a las aulas de clases, en caso de que los malestares no tengan nada que ver con el Covid," expresó.

Sostuvo que en base al diagnóstico que el médico realice, el padre de familia determinará enviarlo o no a la escuela.

Indicó que el cierre de la escuela en estos momentos no aplica, ya que no existen brotes de contagios.

Reveló que este es el segundo caso confirmado de Covid-19 al interior del plantel educativo, desde que iniciaron las clases presenciales.

El primer caso positivo en esta escuela secundaria se registró en septiembre.

"Mi hija, quien también es docente, se contagió y tuvo que aislarse, a pesar que estamos en clases virtuales. Fue el primer caso confirmado y ahora se suma en caso de la maestra de español," agregó.

Actualmente el 80% de la población estudiantil de la Escuela Secundaria Técnica No. 5 está acudiendo a clases presenciales, declaró Trinidad Valdez Jocobi.