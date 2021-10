Madres Buscadoras siguen adelante en busca de sus "tesoros"

A pesar de que el fin de semana no tuvieron resultados positivos en una jornada más que llevaron a cabo, Madres Buscadoras de Huatabampo-Navojoa continuarán próximamente con dichas acciones.

Integrantes del colectivo informaron que realizaron búsquedas en algunos predios de la región del Mayo, en las que contaron con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, AMIC y Policía Estatal.

Noticia Relacionada Familiares de Loma de Bácum buscan segundas pruebas de ADN

PUBLICIDAD

También hicieron un llamado a todas las personas que tengan un familiar desaparecido a que se unan a su lucha, "y a quienes sepan de una fosa clandestina llamen al 687-181-8626, y todo será totalmente anónimo".

"Lo que buscamos con estas jornadas es terminar con la incertidumbre de muchas familias y cerrar capítulos en nuestras vidas que nos permitan dejar de consumirnos poco a poco", manifestaron.

Desde que se formó el colectivo el año pasado, ya se han realizado más de 20 búsquedas en dichos municipios.

"Han sido labores muy arduas, pero a la vez siempre esperanzadoras y varias veces con resultados favorables. Súmate, no tengas miedo de buscarlo, que sea más grande tu amor por volverlo a tener de regreso en casa, no temas, nosotros te ayudaremos, somos una familia unida por el mismo dolor y no descansaremos hasta encontrarlos", dijeron en su mensaje.

Quienes deseen ayudar al colectivo, pueden comunicarse a la página de

Facebook

: Madres

Buscadoras

de Sonora-Huatabampo.