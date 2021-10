Investigan si hubo "huachicoleo" en Oomapasn

Por ejemplo, dijo, en las primeras dos semanas han detectado tuberías tapadas con piedras y palos, además, tuberías cortadas. El director técnico de la paramunicipal, Gabriel Ramos Leal no descartó la posibilidad que, durante la pasada administración se haya permitido el cuachicoleo.

"Probablemente tengamos tomas clandestinas, seguimos alguna fuga que pudo haberse perdido en algún lugar de un canal o de un arroyo, es lo que estamos haciendo de manera muy responsable, en los próximos días daremos los resultados de esta investigación," anunció.

El presidente municipal pidió a la jefa de Seguridad Pública, Ana Lilia Córdova Herrera que dé seguimiento a la investigación para dar con responsables y que sean exhibidos.

"No es justo que la ciudadanía esté pagando esto, porque no es lo mismo que no haya equipo, a que haya sabotaje de las líneas de conducción. Yo mismo lo pude corroborar y no lo podía creer... ¿cómo la ven?, ¿Qué opinan de eso señores de los medios?," cuestionó el alcalde en conferencia de prensa.

Martínez Bojórquez dijo desconocer si las pasadas autoridades se dieron cuenta de ello "si el ciudadano quiere procesar legalmente por los hechos, que lo hagan, están en su derecho, tienen todo mi aval"

En el evento también se anunció que el próximo miércoles se pondrá en marcha un tandeo y plan emergente para el abastecimiento de líquido a través de pipas en el sector oriente.

"Aquí estamos luchando por ser transparentes, por ser claros y hemos trabajado de puertas abiertas, cualquier persona es bien recibido por su servidor," expresó.