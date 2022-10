Invadida por dengue Mezquital de Tesia

Vicenta Álvarez mencionó que el dengue invadió todos los hogares de este poblado.

"Así es, no somos la única familia que hemos pasado y estamos pasando que un familiar tenga este virus, nos ha afectado porque todos nosotros ya caímos en cama, nuestros vecinos y casi todo el poblado, en una situación urgente que no ha sido atendida", manifestó.

Subrayó que la Casa de Salud está tan inoperante que ya ni sus letras se alcanzan a ver.

"Tenemos una Casa de Salud que se puede decir que están en condiciones buenas en el interior de ella, pero por fuera está llena de maleza, inoperante, a veces viene una señora y trae el único medicamento que es paracetamol, es todo lo que se nos ofrece.

"El espacio ahí está, nuestra comunidad necesita ser atendida, y ahora con el dengue te puedo asegurar que un 90% de la población tiene dengue y van saliendo de este virus".

Manifestó que se necesita urgente que manden un médico.

"A las autoridades que correspondan les pedimos que manden un médico o enfermeros, no sé yo que puedan hacer para que nos atiendan y estén al pendiente de las comunidades, tantas universidades con esta carrera, pueden mandar a los futuros médicos hacer sus servicios a estos centros de salud, que en estos momentos no operan y si se requiere pero urgentemente", reveló.

Declaró que toda su familia fue portador de este virus y las secuelas que deja es muy fuerte.

"Las secuelas no te dejan nada bueno, las articulaciones duelen mucho y cuando queremos ser atendido no hay más que arrancar para Navojoa, que está bastante retirado y hay mucho habitantes que no tienen la manera de cómo irse hasta la ciudad", destacó.

Pidió a las autoridades que no los dejen solos.

"Es una gran desesperación estar de esta manera, se puede decir abandonados y ver que nuestros amigos, familiares, vecinos están cayendo y no se nos auxilia, queremos pensar que no se han dado cuenta, es por eso que estamos levantando la voz para ver alguna respuesta", expresó.