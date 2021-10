Hermoso acto: sin ser su padre, le da su apellido

" Padre no es el que engendra, sino el que cría". Este famoso dicho se aplicó recientemente en dos personas excepcionales. José Ángel, de 22 años de edad recibió la mejor muestra de afecto y de cariño por parte de su padre adoptivo . Luis , entregó de sus propias manos el acta de nacimiento donde quedó enmarcado el amor y el respeto .

Ahora, José Ángel lleva el apellido Lee y eso lo hace sentirse muy feliz, pero a la vez, lo compromete a seguir siendo una persona de bien, honrada, trabajadora y respetuosa.

"Fue un gran día, orgullosamente ya soy José Ángel Lee Ramos, se lo ha ganado a pulso y hoy reconozco todo lo que ha hecho no solo por mí, sino por mi madre, mi hermana y mi familia. Por eso y muchas cosas más, lo amo," expresó el joven navojoense.

Este detalle no pasó desapercibido, pues luego de anunciar a los cuatro vientos en su cuenta personal de Facebook que llevaba el apellido Lee, las felicitaciones no se hicieron esperar.

Luis Lee López, ahora legalmente padre de José Ángel, dijo que no solo es un honor y un orgullo compartir el apellido, pues también ha aprendido de su amigo, de su compañero y ahora de su hijo.

"Usted se ha ganado mi corazón como hijo mío, al igual que Andrea Ramos," expresó el orgulloso padre.

José Ángel está consciente que, si no fuera por su padre, él no aprendería nada de edición, video y fotografía. Sin tener terminada una carrera profesional llegó incluso a ser corresponsal de Telemax en el sur de Sonora con apenas 19 años de edad.

Antes ya había dados sus primeros pasos en otros medios digitales, donde destacaba su redacción y la edición de video.

"Si no fuera por él y por soltarme una cámara a los 11 años de edad, yo no estaría donde estoy ahora, le he aprendido mucho, yo creo que mi papá, es el ejemplo perfecto de cambio, superación, paciencia y amor," reconoció.

Contó que en la relación que lleva con su madre, ha podido ser testigo fiel de su excelente comportamiento como pareja y como padre de dos adolescentes.

"Veo cómo trata a mi madre, cómo trató a mi abuela, cómo nos trata a nosotros... Se lo he dicho y me lo he dicho a mí mismo: quisiera llegar a ser una cuarta parte de lo que es él y a mi madre le agradezco esa fuerza y valentía de sacarnos adelante sola, la mayor parte de la infancia mía y de mi hermana, pero Dios es grande, pues le mandó una ayuda muy grande a mi mamá," expresó.

Como muestra de agradecimiento por lo mucho que han hecho por él, asegura que también les ha compuesto canciones a sus padres.