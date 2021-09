Guillermo Padrés defiende su sexenio

El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, sostuvo en Huatabampo una reunión con ex alcaldes, ex dirigentes del PAN, líderes, militantes y simpatizantes, con el fin de reagruparse y fortalecer al partido.

De acuerdo a Salvador Ruvalcaba Paredes, ex presidente panista y uno de los asistentes al evento, que fue organizado por el ex alcalde César Bleyzeffer Vega, el encuentro reflejó la fortaleza y el espíritu de unidad al interior del blanquiazul, que "está más vivo que nunca".