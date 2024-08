Fiestas Patrias: ¿Cómo quitarse lo enchilado de las manos al pelar un chile poblano?

Faltan pocos días para llegar al mes de septiembre, temporada en la que se celebra la fiesta patria mexicana más importante, donde diversos establecimientos se pintan de los colores de la bandera. Los restaurantes comienzan a sacar el representativo chile en nogada, un platillo que nunca falta en estas fechas.

Algunos prefieren comprarlos ya hechos, mientras que otros prefieren hacer la receta de chiles en nogada en casa. Es muy sencillo de hacerlo, pero durante el proceso es común que nuestras manos se enchilan al pelar el chile poblano. Para evitar esa molesta sensación te explicaremos cómo solucionarlo con unos trucos caseros.

¿Cómo quitarse lo enchilado de las manos?

A diferencia de otras variantes de chile, el chile poblano, al momento de usarlo en la receta patria, no se percibe tan picante, pero eso no implica que no nos pueda generar esa molesta sensación en la piel.

Antes de iniciar con el pelado de los chiles, cubre tu piel con aceites vegetales, crearás una capa protectora que evitará que la capsaicina (sustancia que genera esa sensación de picazón), disminuimos la posibilidad de ardor en la piel. Otra alternativa que puedes emplear, es usar guantes de látex, así nos aseguraremos de no tener esa molestia.

Una vez que asamos y dejamos reposar el chile, se retira la piel, las semillas y las venas de su interior, un paso que no debe de faltar en su elaboración. Si después de eso empiezas a percibir un ligero ardor en la piel, entonces aplica las siguientes recomendaciones:

Al terminar de trabajar con los chiles, lava muy bien tus manos , empleando agua y jabón, eliminando todos los restos de picante que se hayan adherido.

Sumerge tus manos en un plato con leche o yogur , se encargará de disolver el picante que tengas en la piel, déjalas el tiempo que sea necesario y desecha el lácteo.

La última opción a usar, es el alcohol, incluso puedes usar alguna bebida alcohólica que tengas en casa.

En algunos espacios, observarás que se menciona la aplicación de cloro, en este producto hay que ser muy cuidadosos, en pieles sensibles es capaz de generar irritación y resequedad, mejor evita su uso.

Siguiendo algunos de los trucos de cocina, evitaremos al máximo las molestias, es algo que puede durar un par de minutos o más. La ventaja de lo que ya te explicamos, es que son materiales que en muchas ocasiones ya tenemos en casa. Aplica cada uno de los tips al momento de manejar los ingredientes de los chiles en nogada para las fiestas patrias.