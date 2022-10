FGR advirtió tráfico de drogas por paqueterías comerciales

Francisco Sergio Méndez, delegado regional de la dependencia, detalló que han detectado un incremento en este método de cruzar sustancias ilegales al vecino país del norte, y detalló que las mismas compañías y conductores aseguraron desconocer el contenido de los envíos.

Y es que el 24 de octubre decomisaron más de mil 600 kilos de metanfetamina, 130 mil pastillas de fentanilo y 18 kilos de fentanilo en San Luis Río Colorado (SLRC), los cuales estaban ocultos en unos envases de cloro, perfectamente diseñados para ser trasladados en un camión de carga de paquetería hacia el extranjero.

"Implementaremos técnicas de investigación como una orden de cateo, donde nuestro personal de investigaciones entre al área donde está la paquetería y proceda hacer revisiones, lo hemos solicitado y luego ya vienen criterios y símbolos que marcan una situación que nos lleva al éxito de las carpetas de investigación, este es un tema importante, lo estamos haciendo y me preocupa y me ocupa, porque no puede ser esta situación", dijo.

Después, este miércoles 26 de octubre, en un retén militar ubicado en Querobabi, Sonora, decomisaron 4.4 kilos de metanfetamina, que, igualmente, venían un camión de una empresa paquetera reconocida.

Aseguró que en ambos casos fueron detenidos los conductores y ambos vehículos de carga fueron asegurados para las investigaciones del caso.

Finalmente, reiteró que estas empresas pueden tener consecuencias y dichos actos no quedarán impunes.