Exponen contaminación del río Sonora con obra de teatro

"Cuando me entere del derrame, les mande a hacer pruebas en la sangre y la pipí y entonces salieron metales pesados, no sabía que el río estaba envenenado, si me hubieran dicho que el río estaba envenenado no hubiera dejado que se metieran a bañar".

Entre los testimonios de los afectados por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en el Río Sonora, la obra ¿Ya viste el agua que está llorando ai? Relata la como después de la tragedia ambiental, las familias han tratado de seguir adelante con sus vidas.