"Explorarse puede salvarles la vida"

Una bolita en la axila fue la señal de alerta para que Oralia Valenzuela Martínez detectara a tiempo el cáncer de mama, enfermedad que su hermana también padeció, pero no logró vencer. La mujer refiere que sentía ardor y comezón, además, el bulto crecía cada día, por lo que acudió al médico, quien después de hacerle unos estudios le dio el temido diagnóstico. De inmediato se le programó una cirugía en la que le retiraron la mama derecha y comenzó con los tratamientos de quimioterapia, fortalecida cada día por el amor de su familia y su incondicional apoyo. "Una de mis motivaciones para salir delante de esta enfermedad fue ver el sufrimiento de mi padre, quien lloraba porque ya este mal le había quitado a una hija". "Un día lo vi tirado en el piso, llorando, diciendo: ´Dios, ¿qué te debo que quieres quitarme a otra hija?, te doy mi vida, pero a ella no´", contó. "Eso me hizo llenarme de valor y le dije a mi padre que yo ganaría esta guerra, que el cáncer no me vencería, por lo que con toda la fe empecé a luchar". Oralia aseguró que en estos momentos se encuentra agradecida con Dios y fortalecida ante la nueva oportunidad que le da de estar con sus hijos y dar testimonio de que esta enfermedad, si se detecta a tiempo, puede ser vencida. En el marco del Día de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, que se conmemora hoy, Oralia recomendó a las mujeres que se autoexploren y se realicen los exámenes médicos que pueden salvar su vida. Y a las mujeres que en este momento estén pasando por la enfermedad, recomendó que se acompañen de su familia, que eso siempre fortalece. "Den gracias a Dios, apóyense en su familia, padres hermanos, vecinos, amistades, porque sí se puede salir adelante". "Al principio fue devastador porque todavía no superábamos la muerte de mi hermana por la misma enfermedad, y ver el dolor y sufrimiento al momento de sus quimio que la dejaban tan mal, al grado de perder su cabello y pensé ´yo no quiero eso para mí´, y en un momento de debilidad por la situación que estaba pasando dije ´Ya todo se acabó para mí´": Oralia