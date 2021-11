Exjurídico de Navojoa se "lava las manos" en caso sindicalizados

Durante su comparecencia en sala de Cabildo, el ex funcionario admitió que no hubo opinión a favor o en contra, pues la dirección jurídica no tuvo "vela en el entierro".

Durante su comparecencia en sala de Cabildo, el ex funcionario admitió que no hubo opinión a favor o en contra, pues la dirección jurídica no tuvo "vela en el entierro".

PUBLICIDAD

La sindicalización, dijo, se llevó a cabo "creo yo, entre el sindicato y la parte que representó en ese entonces al ayuntamiento que fue la presidenta municipal.

"Muy probablemente se haya dado un acuerdo entre el sindicato y la presidenta municipal, probablemente haya participado el secretario del Ayuntamiento, a lo mejor el síndico en ese momento, pero sí, aunque no estoy obligado a decirlo, le digo bajo protesta de decir la verdad, de que yo no tuve ninguna participación para la sindicalización de ningún trabajador," respondió.

Felipe Merino reconoció que, en la basificación de empleados, la dirección jurídica participó solo en la representación legal y en el consejo legal, pero no en el proceso de sindicalización.



Mencionó que siempre que se da una base sindical, la administración tiene que objetar si cumple con los lineamientos sindicales, "Pero si se trata de un acuerdo de voluntades, entre ellos, es obvio que la presidenta municipal no me iba a decir"

"Yo no me enteré de estos acuerdos, no estuve enterado y no tuve ninguna participación," expresó.

El regidor independiente, Carlos Quiroz Romo, aseguró que no hubo un momento institucional en que los regidores y las comisiones supieran de estas negociaciones.

"Son acuerdos que hace la administración municipal, a mí en lo personal la presidenta municipal nunca me decía de dichos acuerdos, yo no tuve ninguna participación," reiteró Merino Aragón.

Aunque de manera oficial no se ha informado el número de trabajadores que se sindicalizaron al final de la pasada administración, se habla de cerca de 100 trabajadores que ahora forman parte de los sindicatos de Ramón René García Vallejo y de Aldo Vásquez.