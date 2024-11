Exigen solución en crucero de ferrocarril

Habitantes de colonias del sector Oriente de Navojoa demandan la reubicación de los patios de maniobras del ferrocarril, en el crucero de la calle Abasolo, ante el incremento de los problemas viales.

El activista social, Leonardo Pacheco Aguirre, señaló que a pesar de que en esa zona viven más de 60 mil personas, las autoridades de Gobierno siguen sin buscar una solución a esta añeja problemática.

"Hace varios años se iba a construir un puente elevado, pero finalmente no se hizo para no afectar los intereses de un empresario gasolinero; el puente se construyó en otro lugar, pero el problema no se resolvió", dijo.

"Después se anunció que se reubicarían los patios de maniobras a siete kilómetros al norte de Navojoa, pero tampoco se concretó este proyecto", agregó.

CAUSA DEMORAS A AUTOMOVILISTAS

Mientras tanto, afirmó, los movimientos del tren sigue a la orden del día, causando no sólo muchas demoras y trastornos a automovilistas y peatones, sino también accidentes.

"Estamos cansados de esos cambios de vías, la gente de muchas colonias del Oriente me lo hacen saber, hay maniobras en la mañana, en la tarde o en la noche, en las horas "pico", aseguró Pacheco Aguirre.

"Es una situación desesperante para muchos navojoenses, que muchas veces llegan tarde al trabajo o a la escuela, ya que, por ejemplo, hay dos universidades en ese sector", agregó.

Dijo que las autoridades deben actuar, sobre todo porque esa zona de la ciudad está creciendo cada vez más, "hay mucho movimiento y por eso los congestionamientos son cada vez más fuertes".