Estudiantes se reencuentran en las aulas

Ayer, los cuatro compañeros no podían contener la emoción, al dejar el encierro en casa, para incorporarse a las clases presenciales. Todos cumpliendo con los protocolos sanitarios.

Rosario Moreno, madre de José Marcelo Betancourt, aseguró que su hijo ya extrañaba las clases presenciales, pero sobre todo jugar con sus compañeros a los que solo veía por medio de una computadora.

Los estudiantes fueron testigos del inicio del programa estatal "Reactiva tu escuela", con la presencia del secretario de Educación y Cultura en Sonora, Aarón Grajeda Bustamante, quien explicó que muy pronto se reactivarán todos los planteles educativos, gracias a que el semáforo epidemiológico cambió a verde en Sonora.

A madre de familia aseguró que a pesar que su hijo no ha tenido clases de forma presencial desde hace más de un año, no ha mostrado un rezago escolar, aunque sí reconoció que no es la misma.

"No se ha rezagado, pero si he notado que le ha perdido un poco el interés a la educación, porque no es lo mismo a estar frente a una pantalla, que estar en el salón de clases, donde existe el apoyo del maestro más personalizada," comentó.

Indicó que algo que ha notado durante la pandemia, es que su hijo se estresa más con los trabajos que le dejan.

"Para mí es lo que mejor que pueden hacer regresar a la escuela, obviamente se tiene que poner mucha atención en los filtros sanitarios, para evitar contagios," aseguró.

Dijo que José siempre le había comentado que lo que más anhelaba del regreso a clases de manera presencial, es poder jugar con sus compañeros de salón.