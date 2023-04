´Estancado´ el transporte público de Sonora

En el caso de Navojoa y Ciudad Obregón , denunció que han recibido casos de camioneros que no han respetado los dos viajes gratis que tienen por Ley, tanto estudiantes como adultos de la tercera edad, lo cual afirmó es preocupante.

Largos tiempos de espera, el pésimo estado de algunas unidades, falta de camiones para atender la demanda de las ciudades y el maltrato de choferes, son algunos de los problemas que sufren los usuarios del sistema urbano en Sonora. Alfonso López Villa, presidente de la asociación civil Vigilantes de Transporte en la entidad, aseguró que, a un año y medio de la actual administración, el Gobierno del Estado ha perdido el tiempo en atender estas fallas, lo cual ha deteriorado la calidad del servicio. ´´Se hizo un plan piloto en Navojoa que está en el aire, nunca lo publicaron, de hecho, ni los mismos concesionarios de Navojoa saben en qué consiste el plan piloto, quienes tienen bastante incertidumbre de lo que pasará con el transporte ´´, aseguró. López Villa reiteró que la actual Dirección de Movilidad, ha demostrado ser muy desorganizada en la implementación de estos novedosos programas, mientras que las fallas continúan. En el caso de Navojoa y Ciudad Obregón , denunció que han recibido casos de camioneros que no han respetado los dos viajes gratis que tienen por Ley, tanto estudiantes como adultos de la tercera edad, lo cual afirmó es preocupante.

Camiones eléctricos: buena idea, mala implementación

Respecto a las nuevas unidades eléctricas puestas en marcha recientemente, comentó que es algo positivo para el medio ambiente, sin embargo, al ser muy pocas y de mucho costo, no se solucionará el problema de raíz, el cual es la falta de camiones.

Dentro de las encuestas que realiza la propia agrupación Vigilantes del Transporte, las personas afirmaron esperar un aproximado de entre 40 minutos a una hora en las paradas.

"Van a seguir llegando tarde, pero con un camión eléctrico, al usuario´´, mencionó.

El principal problema que hay en Hermosillo y Cajeme son los tiempos de espera por la falta de más unidades, sostuvo, a la gente lo que le interesa es llegar a tiempo, entonces el meter un camión eléctrico que vale alrededor de siete millones de pesos, pues nos parece una incongruencia.

Por su parte, Juan Miguel Yánez, un exconcesionario despojado de Hermosillo, que tiene 45 años de experiencia en el tema del transporte urbano, comentó que la idea de transitar hacia la electro-movilidad es positiva, pero agregó que aún le falta mucho análisis y planeación.

Explicó que la principal dificultad será cuando las unidades presenten fallas que frecuentemente pasa, ya que será difícil conseguir refacciones para reparar los camiones.

"Imagínense, comprar camiones de siete millones de pesos, para que estén parados a la vuelta de uno o dos años, pues es un negocio fallido, entonces pienso que es muy apresurado lo que la directora de movilidad Lirio del Castillo quiere hacer, para que estos programas sean funciones´´, argumentó.

En el 2015, recordó, el Gobierno de Sonora adquirió camiones nuevos de la marca Hyundai, sin embargo para el 2016 y 2017 estos quedaron totalmente inservibles, ya que no había refacciones en todo el país para repararlos o darles mantenimiento.

En cuanto al servicio de camiones para el sur de Sonora, afirmó que ha sido muy abandonado por las autoridades y no han invertido en solucionarlo.

"En Navojoa prácticamente no hay servicio del transporte urbano, está muy deteriorado, en Obregón igual, vemos a las empresas fallidas con muchos problemas para prestar el servicio y desgraciadamente el que está pagando todas las consecuencias de esto son los usuarios del transporte´´, lamentó.

En el caso de Hermosillo, detalló que para el 2006 circulaban más de 400 rutas al día, y ahora solamente están en las calles menos de 300, lo cual no es suficiente para el gran crecimiento de la ciudad.

Miguel Yánez, reiteró que el error más grande de esta administración en cuanto a este tema, es que la Dirección de Movilidad no ha tomado en cuenta a los concesionarios de todo el estado para en conjunto, plantear soluciones viables.

Sistema urbano sonorense en proceso de transformación

Lirio Del Castillo Salazar, Directora de la Secretaría del Transporte en el Estado, indicó que ya tienen recabada información para atender los diferentes problemas del sistema urbano en todo Sonora, donde se han solucionado poco a poco.

"Sobre los plantones de los operadores que no salen a dar el servicio, yo creo que esa situación ya no la hemos visto desde el inicio de la administración y también es importante mencionar que forma parte de todo este proceso de fortalecimiento institucional´´, dijo.

En cuanto a las líneas eléctricas, abundó que fue un proceso de prueba para analizar su funcionamiento.

"No es una ocurrencia, hay una coyuntura nacional e internacional en cuanto a la transición energética, (...) que se suman a una agenda donde Sonora está al centro en nivel internacional, son planeaciones que se tienen, no son autobuses que se regalan ni mucho menos, se vinieron en préstamo, entonces no hay planes para la entrega de concesionarios´´, reiteró.

Agregó que lo siguiente es la creación de un modelo de formulación financiera para poder agregar más camiones de este tipo en Sonora, mismos que serán operados por el propio Poder Ejecutivo Estatal.

Entre las acciones de la dependencia, aseguró que no habrá actualizaciones en la tarifa eléctrica, gracias a los subsidios otorgados por el propio Gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Además de esto, fortalecerán la capacitación de los operadores, así como el buscar implementar más botones de pánico en las rutas para mayor seguridad, entre otras actividades.