5 ingredientes que puedes agregar a los huevos para que sean más saludables

El humilde huevo, un básico en muchas cocinas, es una fuente de proteína de alta calidad, habitualmente consumido durante el desayuno; en muchas familias. En México; este alimento es uno de los favoritos de los ciudadanos, el país se ha posicionado como uno de los mayores consumidores de huevos a nivel mundial y el consumo anual per cápita se estima en alrededor de 22 a 24 kilogramos por persona.

A pesar de que es altamente consumido en el país y alrededor del mundo, los expertos han compartido 5 ingredientes que puedes agregar a este alimento para que sean más saludables. De esta manera los huevos podrán aumentar su valor nutricional y se volverá un platillo más completo; así, los consumidores podrán tener la oportunidad de maximizar sus ganancias.

¿QUÉ INGREDIENTES PUEDEN HACER QUE LOS HUEVOS SEAN MÁS SALUDABLES?

En caso de que seas consumidor de huevo, debes saber que este alimento es rico en proteínas y otros nutrientes; sin embargo, es posible hacer platillos más completos y obtener más beneficios. Para hacer los huevos más saludables; los expertos compartieron 5 ingredientes que se pueden agregar y permitirán a los interesados maximizar sus platillos con este alimento.

ESPINACAS

Añadir un puñado de espinacas picadas a tus huevos revueltos u omelette no solo les dará un toque de color vibrante, sino que también te proporcionará una dosis extra de vitaminas A, C y K, así como hierro y antioxidantes. Las espinacas se cocinan rápidamente y se integran perfectamente con la textura suave de los huevos.

TOMATE

El tomate, ya sea en cubos, rodajas o como salsa casera, aporta frescura y jugosidad a tus platillos con huevo. Además, es una excelente fuente de licopeno, un poderoso antioxidante relacionado con la prevención de ciertas enfermedades.

AGUACATE

Incorporar aguacate en tus huevos, ya sea en rebanadas sobre unos huevos estrellados o machacado en un revuelto, añade una textura cremosa y un rico sabor. Lo más importante es que el aguacate es rico en grasas monoinsaturadas, consideradas saludables para el corazón, además de fibra y potasio.

CEBOLLA Y PIMIENTO

Saltear cebolla y pimiento picados antes de añadir los huevos no solo intensifica el sabor de tu desayuno, sino que también te brinda una variedad de fitonutrientes y vitaminas. Los pimientos, en particular, son una excelente fuente de vitamina C.

HIERBAS FRESCAS

Perejil, cilantro, cebollín o albahaca picados finamente pueden espolvorearse sobre tus huevos justo antes de servir. Estas hierbas no solo añaden un toque aromático y fresco, sino que también aportan antioxidantes y pequeñas cantidades de vitaminas y minerales.