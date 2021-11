El presidente de la Organización de Defensa del Patrimonio Familiar en Sonora ( Odepafa ) reiteró que el Gobierno del Estado no ha emitido ningún lineamiento para regular a los vehículos "chocolate" y comentó que estos estafadores han cobrado desde 200 pesos, hasta seis mil 700 pesos por afiliación.

"Nosotros somos siete organizaciones en todo el Estado, que convocamos para advertirle a la gente que no vaya a tirar su dinero, porque ese documento es gratuito y lo pueden bajar por Internet y como no hay ningún requisito todavía, nosotros no queremos que engañen a la gente", dijo.

Noticia Relacionada Estafan a dueños de autos "pafa"

PUBLICIDAD

Puntualizó que estos fraudes fueron justificados con el argumento de que enviarían la documentación a Ciudad de México para su validación, cosa que Es mentira.

Las agrupaciones que cometieron estos actos en el estado son: FEOS, Conapafam, Depafason y Condefa; además, comentó que están totalmente en contra con ellos.

Indicó que cuando salgan los avisos oficiales, ellos invitarán a la gente para que los realice y asesore.

Finalizó con un llamado a los propietarios de vehículos estadounidenses para que se acerquen a las oficinas de Odepafa, ubicadas en la avenida Juan José Aguirre entre Piña y Reyes, para solicitar información.