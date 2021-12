En Sonora se combatirá la corrupción a fondo: ADM

En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, acompañado de Guillermo Noriega, secretario de la Contraloría General del Estado, y de Rafael Enrique Valenzuela Mendoza, integrante del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el mandatario estatal destacó que tanto el Gobierno de Sonora como los gobiernos municipales tienen la responsabilidad de combatir a fondo la corrupción de la administración pública, para cumplirle a las y los sonorenses.

"Yo voy a hacer mi parte como gobernador del estado, ese va a ser el sello de mi gobierno. Otro sello será el del compromiso social. Pero no hay forma de cumplir compromisos sociales si previamente no nos comprometemos a combatir a fondo la corrupción, porque el combate a la corrupción nos va a dar una aportación fundamental en términos presupuestales en virtud de los ahorros que genera", expresó.

El gobernador Durazo Montaño presentó algunas propuestas e iniciativas e invitó a las y los alcaldes a hacerlas suyas para ayudar a combatir de fondo esta práctica: una iniciativa de ley para prevenir y combatir la corrupción y utilizar eficientemente los recursos de las y los sonorenses; la firma de un decreto para crear la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado de Sonora (Uifes); y corregir las deficiencias del Sistema Estatal Anticorrupción.

También informó que enviará una iniciativa de Ley Estatal de Responsabilidades y Sanciones para el estado de Sonora; volver al Isssteson en una institución modelo; realizar cambios para que el ISAF dependa del Congreso del Estado; y presentar una iniciativa para modificar la Ley de Adquisiciones.

Además del combate a la corrupción, dijo, el gobierno estatal y los gobiernos municipales deben de trabajar bajo un esquema de austeridad, reducir los gastos a fondo y redefinir las prioridades presupuestales. Con ello, dijo, con el poco presupuesto que se tiene será suficiente para cumplir con los compromisos que se hicieron a las y los sonorenses.

"Lo que va a marcar a nuestras administraciones es el combate a la corrupción, son los resultados que demos en este ámbito, así es que yo los invito a que hagamos de la formalidad que hoy nos convoca uno de los compromisos a los que les pongamos mayor atención en nuestros gobiernos", reiteró.

Por su parte, Guillermo Noriega Esparza, explicó que con la firma del Acuerdo de Coordinación entre Estado y Municipios se crea la Comisión Permanente de Contralores de Sonora, lo que permitirá acceder a capacitaciones continuas y fortalecer el desarrollo municipal en la entidad.

"Debemos enfocarnos en sanar a Sonora y sanar es construir integridad, integridad en las empresas, integridad en las escuelas, integridad en las familias, integridad pública, integridad como usted dice, señor gobernador, es no doblarse, mantenerse en una pieza, no quebrarse frente a las tentaciones ni los espejitos, ni los cantos de las sirenas. Sanar es construir controles y garantías de no repetición y progresivamente reparar el daño que se le ha hecho a la sociedad. Sonora merece eso y más", finalizó.

Presentes: Álvaro Bracamonte Sierra, secretario de Gobierno; Jacobo Mendoza Ruiz, presidente del Congreso del Estado; Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Antonio Astiazarán Gutiérrez, presidente municipal de Hermosillo; Claudia Indira Contreras Córdova, Fiscal General de Justicia del Estado; Rogelio López García, fiscal Anticorrupción; funcionarios estatales, presidentas y presidentes municipales y contralores municipales.