Durazo no tiene derecho a fallarle al pueblo de Sonora: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño, no tiene derecho a fallarle a Sonora durante su gobierno.

"Lo que me da gusto es la actitud del pueblo de Sonora, ahora, la responsabilidad es de Alfonso, no tiene derecho a fallar, no puede fallarle al pueblo de Sonora, porque la gente se ha comportado a la altura de las circunstancias", comentó.