Denuncian presión laboral en la UPN

Teresa de Jesús Leyva Preciado, una de las personas inconformes, aseguró a Diario del Mayo que hay varios empleados más en esa situación, pero que no se atreven a señalar públicamente las irregularidades cometidas por el director Héctor César Ornelas Vizcarra.

"A mí no se me ha cumplido con el pago de un bono correspondiente al periodo de abril a junio, mientras que a otro trabajador lo querían despedir por no haber venido a trabajar en días que estábamos en pandemia y que veníamos en forma voluntaria, como se nos dijo", expuso.

Afirmó que las actitudes déspotas de Ornelas Vizcarra le han causado a ella muchos problemas en su organismo, "de estrés, físicos, nervios, ansiedad y más", desde hace alrededor de tres años, cuando comenzó a ventilar irregularidades.

Recordó que en el 2019 las autoridades de la UPN no le hicieron válidos justificantes cuando tuvo problemas de salud, además de que cuando tuvo un embarazo le hicieron firmar una licencia sin goce de sueldo, con la amenaza de cese si no lo hacía, además de dejarla sin servicios médicos durante ese periodo, entre otros atropellos.

Por ello, interpuso ese año una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y ante el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (Creson), además de que pidió la intervención de la Sección 28 del SNTE y de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, entre otras instancias.