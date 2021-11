Comparecerán ex funcionarios del Ayuntamiento de Navojoa

Se aprobó que a partir del miércoles 10 de noviembre se presente a comparecer la maestra "Chayito", a las 12:00 horas en sala de Cabildo, por anomalías que llevaron al municipio a una crisis financiera.

También se incluyó la comparecencia del ex tesorero Julio César García Cayetano, a las 10:00 de la mañana, del mismo miércoles 10 de noviembre; antes el 8 de noviembre comparecerá el ex titular de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, Alejandro Quiroz Agüero, en punto de las 10:00 de la mañana.

Así mismo rendirán cuentas el ex director de Comunicación Social, Antonio Sánchez Martínez; Adela Gutiérrez, ex titular de Recursos Humanos; Rafael García, ex Contralor Municipal; Abel Merino, ex director Jurídico, y Gilberto Reyes Aldama, ex director general de Oomapasn.