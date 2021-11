Combatiremos el analfabetismo en Sonora: Alfonso Durazo

El analfabetismo en Sonora sigue existiendo en la Entidad pese a no ser un problema generalizado o de cifras muy elevadas. Sin embargo, es un compromiso del Gobierno de Sonora combatirlo y erradicarlo, pues la educación es la fuente de equilibrio que los y las sonorenses requieren, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño .

Acompañado de Teresa Reyes Sahagún, directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y María Carrasco Valenzuela, directora general del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA), el mandatario estatal manifestó que se debe de trabajar en la materia y eliminar el rezago educativo en la entidad, por lo que espera que para mediados de 2022 esta problemática se reduzca a su mínima expresión en el estado.

“En Sonora, afortunadamente el analfabetismo no es un problema tan grave como en otros estados. Pero esto no significa que no tengamos que trabajar. Hay, como en todos lados, mucho por hacer y lo vamos a hacer juntos. Estamos haciendo el compromiso de dejar en ceros, nada de analfabetismo en el estado para mediados del próximo año”, explicó Durazo Montaño.

En la reunión, participaron también Herbert Sánchez Olivera, director general de Operación y Gerardo Molina Álvarez, director general de Prospectiva, Acreditación y Evaluación de INEA, quienes contribuirán a la estrategia para trabajar en la entidad en coordinación con el Gobierno de Sonora.

“Esto implica capacitar y movilizar, crear un grupo de jóvenes que nos ayuden en esta tarea de alfabetización en el estado. Yo estoy seguro de que sumando esfuerzos como lo estamos acordando aquí, lo vamos a conseguir”, explicó el mandatario estatal a los presentes.