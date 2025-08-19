Canadevi reporta una baja en la venta de casas en Hermosillo por la situación económica

La Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) informó que de enero a abril de 2025 se ha reducido la venta de vivienda en Hermosillo. Según informa Norberto Larrinaga Buelna, presidente de la dependencia, esta baja tiene relación con la situación económica que enfrenta el país actualmente.

Las autoridades han señalado una baja del 12% en la colocación de hogares dentro de la capital sonorense, esto gracias a los reportes del primer cuatrimestre de 2025. La Canadevi ha informado la cantidad de ventas de hogares, además de señalar el valor de las casas que se han vendido a lo largo de estos meses del 2025.

CASAS VENDIDAS EN HERMOSILLO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE

Canadevi informó que, durante los primeros cuatro meses de 2025, los desarrolladores afiliados han vendido mil 018 hogares contra un promedio de mil 162 que se vendieron durante el año pasado. Representando una baja del 12% dentro de la colocación de hogares dentro de Hermosillo.

Aunado a esto; se informó que las casas de un valor de un millón a 2 millones de pesos fueron las más solicitadas dentro de la capital de Sonora, con una venta total de 371, siendo seguidas de las de menos de un millón de pesos con 280 y para finalizar, las de 2 millones a 3 millones de pesos con 163. Norberto Larrinaga Buelna; señaló que esto se debe a la situación económica de México.

¿LA VENTA DE HOGARES EN HERMOSILLO ESTARÁ POR DEBAJO ESTE AÑO?

El director de la Canadevi informó que la situación económica es lo que ha provocado que la venta de hogares en Hermosillo se encuentre por debajo durante este primer cuatrimestre con relación al año anterior. Sin embargo; se ha señalado que se debe esperar cómo se cierra la venta durante mayo, junio, julio y agosto; para asegurar que la venta de hogares será baja.