Tendrá Navojoa la Feria del Empleo para las Juventudes 2025

Para este próximo 27 de agosto, Navojoa desarrollará la Feria del Empleo para las Juventudes 2025, un evento en el que se ofrecerá entre 350 y 500 vacantes por parte de 30 empresas diferentes, buscando así el apoyar a los jóvenes en su capacitación profesional.

Así lo dieron a conocer representantes del Servicios Nacional y Estatal del Empleo, la Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto de la Juventud y cámaras empresariales, quienes se están coordinando para el desarrollo de este programa.

Ana Miranda Buelna, actual coordinadora del Servicio Nacional del Empleo unidad Navojoa, anunció que el programa tendrá como sede el edificio de Cultura y Deportes del Itson Unidad Sur, a partir de las 9:00 de la mañana, aprovechando el marco al Mes de la Juventud para promover la participación de los jóvenes, sin embargo, se trata de una jornada abierta a solicitantes de todas las edades.

Explicó que en la actualidad, muchas empresas han confirmado la rotación constante que existe de personal, sin embargo, resaltó que esta jornada contribuirá tanto a los jóvenes como a los empresarios, con experiencia para unos y una alternativa para reforzar la capacidad empresarial.

Este evento, dirigido principalmente a los jóvenes, contribuirá al inicio de su historial laboral, esto en el caso de los recién egresados de universidades e incluso estudiantes, capacitándose en empresas consolidadas y de basta experiencia.

Por su parte, Federico Llamas Aréchiga, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, detalló que esta jornada representa una alternativa de abrir camino al talento de los jóvenes, aprovechando la inversión, apertura y consolidación de empresas que está teniendo Navojoa en la actualidad.