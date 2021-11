Cambian las armas por bolsas de basura

Incluso, las patrullas se convirtieron en recolectores, para recoger botellas de vidrio y basura diversa que afecta la imagen urbana de un sector de la ciudad muy transitado y muy importante, como es el bulevar Centenario.

Ana Lilia Córdova Herrera, comisaria de Seguridad Pública Municipal, informó que las acciones de limpieza iniciaron en este boulevard, pero no se descarta la posibilidad de que sigan en otros lugares donde se amerite la participación y colaboración de la Policía.

"Para predicar con el ejemplo lo que hicimos como Policía Municipal fue limpiar una zona, la cual la utilizan los jóvenes para pasar el fin de semana un rato, que se vale y estamos de acuerdo, pero también hay que ser responsables para no perjudicar a terceros, no dañar un área de la ciudad y no incurrir en una conducción punible", aseguró.

"Queremos tener la voz completa, por eso les estamos entregando un área limpia, para que, a la siguiente reunión, los jóvenes sean más responsables con el cuidado de su ciudad", indicó.



Detalló que en esta primera jornada de limpieza participaron agentes de Prevención del Delito, D.A.R.E y un grupo terapéutico "Libres y Felices" del Municipio de Etchojoa, además de personal del C-5, al igual que Servicios Públicos que logró reunir dos toneladas de basura en 59 bolsas grandes de plástico.