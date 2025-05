Cabildo de Navojoa propone iniciativa para obligar a portar placas en motos

A fin de lograr un mayor orden con las motocicletas que circulan en Navojoa, fue propuesto desde el Cabildo obligar a que los propietarios de estas unidades circulen con placas y cumplan con las medidas de seguridad sin excepción, con acciones que le aporten a la seguridad.

Así lo señaló la regidora Dolores Sol Rodríguez, a través de una iniciativa que se propuso durante la pasada sesión, lo cual, dijo, contempla que estén debidamente registradas y que se conozca a los propietarios que tripulan las motocicletas, debido a que muchas de ellas circulan sin placas y se desconoce quiénes son los dueños, considerando que el tema beneficiaría en materia de seguridad.

Con esta alternativa, que además es una obligación de los tripulantes, explicó que se tendrá un conocimiento claro de quienes las conducen, aportándole a la legalidad, pero sobre todo el que se logre que estén debidamente registradas y reguladas.

La edil mencionó que durante las últimas semanas se han recibido constantes quejas de ciudadanas, esto debido a que no hay una regulación oportuna en las motos que circulan, además de que la gran mayoría no cumple al cien por ciento con las leyes de tránsito al no utilizar un casco protector.

"En el tema de las motocicletas, es indispensable lograr poner en orden y en el que se contemple que estén debidamente registradas y reguladas, que los conductores traigan su casco, hay que preocuparnos por la seguridad y no solo de ellos, sino de las demás personas que también se exponen indirectamente", describió.

La iniciativa planteada también contempla retomar campañas de prevención y acudir a las escuelas para comunicarse con los adolescentes sobre los derechos y obligaciones que representa el tripular este tipo de unidades, además de aportar a la reducción de accidentes.