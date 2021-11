Milagros Valenzuela Flores, coordinadora del colectivo , dijo que la dependencia se llevó unas muestras para analizarlas, "pero nosotras no estamos conformes porque quedaron en avisarnos para que estuviéramos presentes y no lo hicieron".

"Pedimos a las autoridades que, si no nos apoyan en nuestras búsquedas, no obstaculicen nuestra labor", dijo al solicitar la intervención del gobernador Alfonso Durazo, ya que la Fiscalía "confirma que no hay restos humanos, cuando no realizaron los trabajos adecuados".

Noticia Relacionada Buscadoras critican el trabajo de Fiscalía de Sonora

PUBLICIDAD

Dicha dependencia está asegurando que no hay nada en esos tambos, "cuando ni siquiera asistieron al lugar, ni personal de esa área, ni de Periciales", agregó.

Sin embargo, Valenzuela Flores anunció que Madres Buscadoras continuará con sus jornadas "y rascaremos la tierra si es posible para encontrar a nuestros corazones".

Estimó que en la región del Mayo hay más de 200 personas en calidad de desaparecidas.

También hizo una invitación a que, si alguien tiene un familiar desaparecido, "que se una a nosotros; súmate, no tengas miedo de buscarlo, que sea más grande tu amor por volverlo a tener de regreso en casa, no temas, nosotros te ayudaremos, somos una familia unida por el mismo dolor y no descansaremos hasta encontrarlos".

Fue el pasado sábado 20 cuando las mujeres rastreadoras hallaron presuntos restos humanos en tres tambos en la comunidad de Huitchaca, municipio de Etchojoa.