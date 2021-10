Buena decisión no cortar servicio de agua a los más vulnerables

Esto, luego de la modificación de la Ley de Agua, donde los organismos operadores municipales no podrán cortar el servicio a las personas con tarifa social o cuando sean consideradas población vulnerable.

Noticia Relacionada Así justifica hija de Lalo Mora su comportamiento con sus fans

PUBLICIDAD

Ignacio Peinado Luna, líder la de UUH, mencionó que esta iniciativa reconoce la realidad y necesidad, que tienen muchas familias que durante la pandemia fueron los más golpeados.

"Me parece que es algo importante, creo que se debe promover el cómo hacer frente a los pagos, pero no cortar el servicio; me parece importante esta medida para las personas que no puedan hacer frente a estos pagos", comentó.