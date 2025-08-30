Biciclando: Ciudadanos de Hermosillo pueden usar la app para reciclar desde casa

Hermosillo ha lanzado Biciclando, una innovadora app móvil que busca fomentar la cultura de la separación de residuos y premiar a los ciudadanos por su esfuerzo. La aplicación muestra un avance importante por parte del gobierno de la capital sonorense; la integración de la plataforma es un gran paso dentro de la vanguardia tecnológica del reciclaje.

Con un enfoque práctico y amigable, la app se presenta como una solución moderna para un problema ambiental creciente, incentivando la participación comunitaria a través de un sistema de puntos y beneficios que promete integrar a la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente por medio del reciclaje de su basura y residuos.

¿CÓMO FUNCIONA BICICLANDO, APP PARA RECICLAR EN HERMOSILLO?

La mecánica de Biciclando es sencilla y se basa en la interacción directa entre los usuarios y los centros de acopio. Al descargar la app, disponible dentro de Google Play, los ciudadanos pueden registrarse y acceder a un mapa interactivo donde se señalan los puntos de reciclaje autorizados en distintos puntos de Hermosillo.

Sin embargo; lo interesante es que todos los residuos son recogidos por parte de colaboradoras que se desplazan en bicicletas electroasistidas que serán trasladados hacia los distintos puntos de acopio autorizados. Además de ofrecer visitas agendadas según la ubicación del usuario, administrar direcciones, ver preguntas frecuentes y acceder a los diferentes beneficios por participar.

La app lanzada por el gobierno de Hermosillo es sencilla de usar, se deberá descargar Biciclando y crear una cuenta; una vez hecho esto se deberán realizar los siguientes pasos: