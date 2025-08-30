San Nicolás: La playa sonorense de los caracoles, que te cautivará con su belleza | VIDEO

Ubicada a menos de dos horas de Hermosillo, Playa San Nicolás se ha convertido en uno de los destinos más sorprendentes del Mar de Cortés gracias a su combinación de dunas gigantes, bosque de sahuaros y paisajes únicos que mezclan el desierto con el océano.

DUNAS DE ARENA

Las dunas de arena, que alcanzan hasta 65 metros de altura —e incluso más de 80 según visitantes— son la principal atracción del lugar. Desde su cima se puede disfrutar de una vista espectacular del mar y el desierto sonorense. Además, el sitio es ideal para practicar sandboarding, un deporte extremo que consiste en deslizarse por la arena sobre una tabla.

Practica sandboarding en las dunas de San Nicolás. Foto: Sectur Sonora.

BOSQUE DE SAHUAROS, EL ENCANTO DEL DESIERTO EN LA PLAYA

El Bosque de Sahuaros, con ejemplares que alcanzan hasta 30 metros de altura y más de un siglo de vida, es otro de los atractivos principales. Este ecosistema muestra la riqueza y biodiversidad del desierto sonorense.

La belleza imponente del bosque de Sahuaros. Foto: Sectur Sonora.

LOS CARACOLES LE DAN UNA BELLEZA EXCEPCIONAL

Otro de los atractivos de este lugar es su arena blanca, donde en algunos puntos se forman pequeñas áreas cubiertas de conchas y caracoles que adornan la playa.

Si llegas a una de estas zonas, camina con precaución, ya que los caracoles suelen tener bordes filosos que podrían causar accidentes. Además, recuerda no recolectarlos, tanto las conchas como los caracoles deben permanecer en su hábitat natural, pues está prohibido llevárselos del mar.

También es importante recoger la basura generada y conducir con precaución, ya que los bancos de arena pueden dificultar el paso de los vehículos.

El acceso es sencillo: desde Hermosillo se toma la carretera hacia Kino y en el kilómetro 94 se gira hacia San Clemente; el recorrido dura alrededor de 1 hora con 50 minutos.

Con su mezcla de aventura, paisajes y tranquilidad, Playa San Nicolás se posiciona como un paraíso natural y una de las joyas más fascinantes de Sonora.