  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 30 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Clima en Sonora hoy 30 de agosto: Se esperan lluvias y vientos fuertes para este fin de semana

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se mantendrá el ambiente caluroso para la mayor parte del territorio sonorense

Ago. 30, 2025
Clima en Sonora hoy 30 de agosto: Se esperan lluvias y vientos fuertes para este fin de semana

Con base en la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora para hoy sábado 30 de agosto.

Para este día, el monzón mexicano en interacción con una vaguada en altura y divergencia ocasionará actividad eléctrica, con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75mm) y fuertes rachas de viento de más de 65 km/h sobre el oriente, sur, norte, nororiente, y centro del estado.

De igual manera, se pronostica que se mantenga un ambiente de caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas entre 40 a 45 grados centígrados sobre el noroeste y centro del territorio sonorense.

Asimismo, el Servicio Meteorológico permanece en vigilancia una nueva baja presión sobre el Océano Pacífico. Al momento, se registra un 50% de formación ciclónica para las siguientes 48 horas.

CLIMA EN SONORA HOY SÁBADO 30 DE AGOSTO

HERMOSILLO

  • Mínima: 28°C
  • Máxima: 40°C
  • Humedad: 65%
  • Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo parcialmente nublado, con 40% de probabilidad de precipitación.

CIUDAD OBREGÓN

  • Mínima: 27°C
  • Máxima: 39°C
  • Humedad: 80%
  • Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo despejado, con 40% de probabilidad de lluvias.

NOGALES

  • Mínima: 20°C
  • Máxima: 34°C
  • Humedad: 75%
  • Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo parcialmente nublado y un 40% de probabilidad de lluvia.

SAN LUIS RÍO COLORADO

  • Mínima: 28°C
  • Máxima: 42°C
  • Humedad: 40%
  • Vientos: 15 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo despejado y sin lluvias.

NAVOJOA

  • Mínima: 27°C
  • Máxima: 39°C
  • Humedad: 80%
  • Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo mayormente despejado, con 30% de probabilidad de precipitación.

AGUA PRIETA

  • Mínima: 21°C
  • Máxima: 33°C
  • Humedad: 80%
  • Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo nublado, sin potencial de lluvias.

GUAYMAS

  • Mínima: 29°C
  • Máxima: 35°C
  • Humedad: 80%
  • Vientos: 20 km/h con rachas de 50 km/h

Cielo mayormente despejado, 50% de probabilidad de precipitación.

Marcela Islas
Marcela Islas
Contenido Relacionado
Impulsa el Itson la reforestación
Sonora

Impulsa el Itson la reforestación

Agosto 30, 2025

Autoridades educativas refrendan su compromiso por el medio ambiente

Inspeccionan condiciones de caminos en Álamos tras lluvias presentadas
Sonora

Inspeccionan condiciones de caminos en Álamos tras lluvias presentadas

Agosto 29, 2025

Esta semana se presentaron lluvias con acumulados de hasta 72 milímetros

Aumentan ataques de abejas en Etchojoa hasta 70%
Sonora

Aumentan ataques de abejas en Etchojoa hasta 70%

Agosto 29, 2025

La corporación de Bomberos dio a conocer que se ha convertido en el llamado más recurrente que está siendo atendido