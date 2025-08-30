Clima en Sonora hoy 30 de agosto: Se esperan lluvias y vientos fuertes para este fin de semana

Con base en la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora para hoy sábado 30 de agosto.

Para este día, el monzón mexicano en interacción con una vaguada en altura y divergencia ocasionará actividad eléctrica, con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75mm) y fuertes rachas de viento de más de 65 km/h sobre el oriente, sur, norte, nororiente, y centro del estado.

De igual manera, se pronostica que se mantenga un ambiente de caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas entre 40 a 45 grados centígrados sobre el noroeste y centro del territorio sonorense.

Asimismo, el Servicio Meteorológico permanece en vigilancia una nueva baja presión sobre el Océano Pacífico. Al momento, se registra un 50% de formación ciclónica para las siguientes 48 horas.

CLIMA EN SONORA HOY SÁBADO 30 DE AGOSTO

HERMOSILLO

Mínima: 28°C

Máxima: 40°C

Humedad: 65%

Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo parcialmente nublado, con 40% de probabilidad de precipitación.

CIUDAD OBREGÓN

Mínima: 27°C

Máxima: 39°C

Humedad: 80%

Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo despejado, con 40% de probabilidad de lluvias.

NOGALES

Mínima: 20°C

Máxima: 34°C

Humedad: 75%

Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo parcialmente nublado y un 40% de probabilidad de lluvia.

SAN LUIS RÍO COLORADO

Mínima: 28°C

Máxima: 42°C

Humedad: 40%

Vientos: 15 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo despejado y sin lluvias.

NAVOJOA

Mínima: 27°C

Máxima: 39°C

Humedad: 80%

Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo mayormente despejado, con 30% de probabilidad de precipitación.

AGUA PRIETA

Mínima: 21°C

Máxima: 33°C

Humedad: 80%

Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo nublado, sin potencial de lluvias.

GUAYMAS

Mínima: 29°C

Máxima: 35°C

Humedad: 80%

Vientos: 20 km/h con rachas de 50 km/h

Cielo mayormente despejado, 50% de probabilidad de precipitación.