Inspeccionan condiciones de caminos en Álamos tras lluvias presentadas

Ante los efectos de las lluvias registradas esta semana en Álamos, Protección Civil realizó recorridos de evaluación en los Jacales, la presa los Pilares, el Rio Mayo, Techobampo, Los Camotes y la Presa del Mocuzarit, con el objetivo de evaluar posibles daños.

Fue el director de Protección Civil en Álamos, Cristian Gastelum, quien explicó que en la presente semana, el municipio recibió lluvias acumuladas de hasta 72 milímetros, dejando ríos y arroyos con mucho acumulamiento de agua y convertido en un riesgo en algunos tramos carreteros.

Durante las inspecciones, se identificaron dos deslaves en algunos sectores, uno en la comunidad de El Zapote y otro en Taymuco, no obstante, no representaron riesgo para la población, ni en accesos.

"Fueron dos sectores que presentaron daños, los cuales ya estaban siendo reparados, pero se trata de los efectos de las lluvias, lo cual se vuelve característico en esta época el año", precisó.

Gastelum enfatizó que en cada lluvia, los ríos y arroyos suelen crecer, lo que representa riesgo para quienes requieran cruzar, principalmente en los accesos a las comunidades, por lo que recomendó el tomar precauciones y de ser necesario, el evitar salir.

No obstante, confirmó que hasta el momento no se han registrado personas arrastradas por las fuertes corrientes o daños, sin embargo, instó a la población a mantenerse informada y extremar precauciones, especialmente al cruzar caminos cercanos a ríos o arroyos activos.