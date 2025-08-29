  • 24° C
Sonora

Touroperadores apoyarán a personas con cáncer, lupus y discapacidad

Los viajes a Yécora se llevarán a cabo los días 11 y 12 de octubre, e incluyen transporte y traslados

Ago. 29, 2025
Esta será una edición especial denominada "Tours con causa" en colaboración con Sonora Tours para apoyar a la asociación Ludoteca Ave Ba´du A.C. que es un Centro de Educación para el desarrollo personal y social de los niños. Para más información se pueden comunicar al 66 24 53 80 24
En apoyo a niños con padecimientos de cáncer, lupus y discapacidad, la Asociación Sonorense de Touroperadores, Guías y Anfitriones Turísticos, promoverá tours a Yécora, Río Sonora y la Isla del Tiburón, para realizar la donación del 15 por ciento del costo de cada boleto, informó el presidente de la Asociación, Julio Cesar Rascón Torres.

Esta será una edición especial denominada "Tours con causa" en colaboración con Sonora Tours para apoyar a la Asociación Ludoteca Ave Ba´du A.C. que es un Centro de Educación para el desarrollo personal y social de los niños.

"Esta colaboración es histórica porque es la primera vez que participamos en una actividad con causa, vamos a manejar paquetes como prueba de que en esos tours puedan acompañarnos y un porcentaje será entregado a la asociación", explicó Rascón Torres.

Destacó que esta es una oportunidad para que todas las personas que deseen apoyar a esta causa, también tengan la oportunidad de conocer el Estado, que es como el beneficio extra que se les brinda por apoyar a quienes lo necesitan y están pasando por un momento complicado en su vida.

El porcentaje que se les destine a la asociación será invertido para proveer a los niños y niñas de desayunos, tratamientos y medicamentos, con el objetivo de hacer una estancia en el centro, más amena, tranquila y de calidad.

Rascón Torres, también señaló que con esta iniciativa se reafirma el compromiso de la comunidad turística sonorense de trabajar en conjunto para generar impactos positivos tanto en el desarrollo económico como en el bienestar social.

Los viajes a Yécora se llevarán a cabo los días 11 y 12 de octubre, e incluyen transporte y traslados; una noche de hospedaje; guías expertos; 2 desayunos, una cena y dos comidas; subida al campanero; mirador del bordo; y huerto de manzanas, entre otros.

La ruta del Río Sonora será el 5 de octubre, para visitar Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, San Felipe de Jesús, Arizpe, Banámichi y Bacoachi, y en este se incluye el transporte, bebida, guía de turístico certificado y cronista oficial. Para más información se pueden comunicar al 66 24 53 80 24

Leova Peralta
