Se manifestarán cerca de 15 localidades de Sonora en defensa del agua

Son más de 15 localidades las que ya se encuentran listas para la mega caravana en defensa del agua y del medio ambiente, que se llevará a cabo por parte del Movimiento en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida, este sábado a las 8 de la mañana, saliendo de Bacoachi hasta la capital del Estado.

Esta caravana para defender el Río Sonora, concluirá en la Plaza Emiliana de Zubeldía alrededor de las dos de la tarde, donde emitirán un mensaje a las autoridades de gobierno y la comunidad en general sobre el peligro que representan las presas y acueductos proyectados por el Gobierno del Estado y la federación.

El Movimiento en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida, dijo que esta manifestación pacífica, será una muestra firme y contundente de rechazo a estas obras que atentan contra la vida de sus pueblos y al equilibrio ambiental de las cuencas.

Algunas de las exigencias que se resaltarán es redireccionar los recursos para que se inviertan en Hermosillo, específicamente en la reparación de la red hidráulica para evitar el desperdicio de agua, la rehabilitación eficiente de canales y drenaje pluvial, el tratamiento de las aguas residuales y la reestructuración de la cuenca del río Sonora.

ITINERARIOS

Salida Bacoachi - 8:00 AM; haciendo paradas en Arizpe (8:51 AM); Banámichi (10:21 AM); Huépac (10:36 AM); Aconchi (10:48 AM); Baviácora (11:06 AM); Mazocahui (11:28 AM); Ures (12:01 PM); Topahue (1:01 PM); Molino de Camou (01:09 PM); Tronconal (01:18 PM); San Pedro El Saucito (01:26 PM); La Victoria (01:35 PM); y finalmente en Hermosillo se espera sumar más vehículos en la Gasolinera El Faro donde pasarán a la 01:57 de la tarde hasta llegar a la Plaza Emiliana de Zubeldía a las (02:19 PM)