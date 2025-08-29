  • 24° C
Sonora

Aumentan ataques de abejas en Etchojoa hasta 70%

La corporación de Bomberos dio a conocer que se ha convertido en el llamado más recurrente que está siendo atendido

Ago. 29, 2025
El comandante de Bomberos Reinaldo Amarillas Meza confirmó el incremento en llamados
Hasta un 70 por ciento han aumento los llamados por presencia de abejas en Etchojoa, según la corporación de Bomberos diariamente se atienden un promedio 8 casos con un alto indice de personas que terminan picadas.

Reinaldo Amarillas Meza, comandante de Bomberos, explicó que de nueva cuenta se presentó un repunte por ataques de abejas, en el que en el último bimestre, se han atendido casos en el que animales como cerdos y becerros también han terminado lesionados, pero también con personas que se han convertido en las víctima, teniendo que ser trasladados a los hospitales.

"Otra vez las abejas nos está pegando fuerte, muchos servicios que se nos solicitan son de este tipo, lo positivo es que no ha representado accidentes fatales", expresó.

Consideró que las condiciones climáticas han agravado el comportamiento que presentan las abejas, ya que el calor las vuelve irritables y el viento lo llegan a considerar como una amenaza.

Sin embargo, explicó que entre julio y agosto, se han tenido días en el que se han recibido hasta 15 llamados, con familias atemorizadas por su presencia y quienes recurren a los servicios de emergencia.

El jefe de Bomberos enfatizó que la presencia de abejas no es sectorizada, ya que en todas las colonias y comunidades se han detectado enjambres.

"Es importante entender que no se trata de exterminarlas, sino de manejar la situación con seguridad y responsabilidad, ya que también cumplen un papel importante en los ecosistemas, llamar a los servicios de emergencia es fundamental en caso de requerirse", subrayó.

Pero también, recordó que muchos de los casos, su presencia es eventual, durando un periodo de seis horas en un lugar, para luego migrar, por lo que es importante identificar el caso y ser hasta cierto punto tolerantes.

Édgar Coronado
