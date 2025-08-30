  • 24° C
Sonora

Impulsa el Itson la reforestación

Autoridades educativas refrendan su compromiso por el medio ambiente

Ago. 30, 2025
El Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), Unidad Navojoa, inició este viernes una campaña de reforestación en el plantel, con el objetivo de mejorar el entorno físico y fortalecer la cultura ambiental.

El director de la institución, Mauricio López Acosta, informó que se plantaron 25 árboles y, el próximo 20 de septiembre, se sembrarán 45, para completar 70, en el marco de los 70 años del Itson.

"Este programa tendrá un adecuado seguimiento y esperamos, en un mediano plazo, tener 300 árboles en la Unidad Navojoa", externó.

Resaltó que, con la plantación de estos árboles, el instituto refrenda su responsabilidad social y ambiental, generando espacios verdes en beneficio de las actuales y futuras generaciones.

López Acosta estuvo acompañado de Ernesto Uriel Cantú Soto, secretario de Rectoría, en representación del rector Jesús Héctor Hernández López; John Sosa Covarrubias, jefe de Departamento de Itson Navojoa; Germán Delgadillo Márquez, presidente de la asociación Acción Verde; Carlos Fernando Arrizon Suárez, director de Ecología del Ayuntamiento de Navojoa, así como maestros y alumnos.

Los participantes de la campaña destacaron la importancia de estas acciones, sobre todo en estos tiempos de sequía recurrente y cambio climático, y que requieren la participación y esfuerzo colaborativo sostenido de todos.

La campaña de reforestación se realizó simultáneamente en las unidades de Guaymas, Empalme, Obregón y Navojoa

Raúl Armenta Rincón
