Beca Benito Juárez: estas escuelas de Sonora recibirán la tarjeta Bienestar del 17 al 23 de abril

Por ello, la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) emitió el plan para la entrega de tarjetas a través de la cual, los jóvenes becarios podrán acceder al apoyo para continuar con sus estudios de educación media profesional.

El "Escuela x Escuela" es una estrategia nueva para atender a los estudiantes de bachillerato, de forma segura y organizada, a fin de brindarles una atención más personalizada.

Las fechas de entrega de las tarjetas son del 17 al 22 de abril, de 9:00 a 17:00 horas, y se realizará en las siguientes instituciones de educación media superior.

17 de abril:

Colegio de Bachilleres (Cobach) de Empalme; Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Ciudad Obregón; Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 53, de Moctezuma; Centro de Atención para Estudiantes Discapacitados (CAED) y Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIs) No. 81, de Agua Prieta; Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte), de San Pedro El Saucito, y Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cetis) No. 128, de Nogales.

También: Conalep y el CAED de Huatabampo; Centro de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) Tierra Blanca, Telebachillerato Comunitario Rosales, de Navojoa, y Telebachillerato Comunitario de Agiabampo (Telebach Comunitarios).

Finalmente: Cobach de Pitiquito; Conalep de Caborca; Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) de Puerto Peñasco, y CBTIs de San Luis Río Colorado.

18 de abril:

Cetmar y CAED, de Empalme; CBTIs No. 37; Cetmar Hermosillo; Conalep Nacozari; Cetmar de Paredón Colorado (Paredón Viejo); Telebach, de Paredoncito, y CBTIs No. 63, de Huatabampo.

19 de abril:

Cetis No. 69, Ciudad Obregón; Conalep, Empalme; CBTA No. 197, San Luis Río Colorado; Cetmar y Cobach, Nogales; Cobach, Nacozari; CBTIs No. 111, Hermosillo; Conalep, Agua Prieta; Cetmar, Agiabampo, y Cobach, Caborca.

20 de abril:

CBTIs No. 188, Obregón; Cobach, Guaymas; Telebach La Victoria y Telebach Humberto Gutiérrez, Hermosillo; Conalep, Hermosillo; Cecyte, Sahuaripa; Conalep, Nogales, y Cecyte, Luis B. Sánchez,

21 de abril:

Conalep y Cobach, San Luis Río Colorado; Conalep, Guaymas, y Conalep y Cobach, Plutarco Elías Calles.

22 de abril:

Cecyte, Hermosillo y Cebach No. 614 Joaquín Baranda, Ciudad Obregón.

Si tienes dudas con la fecha de entrega de tu tarjeta, puedes hacer click en el siguiente enlace https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/documentos/estrategia-escuela-x-escuela-sonora

Y recuerda que, por disposición del Gobierno de la República los trámites para recibir las Becas Benito Juárez (Bienestar) son gratuitos y no hay intermediarios, en grupos de redes sociales o chats; la información se proporciona a través de páginas y redes oficiales.