Ayuntamiento de Navojoa podría solicitar crédito por 40 mdp

El regidor independiente afirmó que una reunión informal que sostuvo con funcionarios y con el propio tesorero Marco Sánchez, se informó que la Comuna no tiene disponibilidad de recursos económicos para resolver los problemas graves y compromisos ineludibles.

"Es por eso que aparentemente se tendrá que proponer en cabildo la solicitud de un crédito a alguna institución bancaria para hacer frente a estos problemas. Entendemos que no es lo óptimo y que la gente no le va a gustar, pero es obligado, dado que no hay ninguna otra alternativa ante las condiciones en las cuales se encontró las arcas municipales," indicó.

Recordó que en su momento la ex alcaldesa Rosario Quintero Borbón solicitó en 2018 un crédito por 19 millones de pesos y que fueron pagados en 2019, sin embargo, aún se desconoce la lista de necesidades que tiene la actual administración encabezada por Mario Martín Martínez Bojórquez.

"Tenemos que saber primero para que se requieren los 40 millones de pesos que se piensan solicitar, habrá que ser muy responsables y de manera pública exponerle a la gente para que se pretenden utilizar estos recursos y que haya total transparencia," expresó.

Espera, dijo, que no se repita lo que ha sucedido cada tres años con respecto al tema de la transparencia y la rendición de cuentas.

Al evaluar el primer mes de gobierno, Carlos Quiroz reconoció que han mostrado ganas de trabajar, sin embargo, se ha percatado de algunos detalles que le preocupan, por ejemplo, que no se han constituido las comisiones de regidores, no ha habido claridad en la selección del despacho contable que auditará a la administración anterior y el mando policial coordinado que no se platicó con la ciudadanía e incluso no se consultó con los expertos debidamente.

"Creemos que el caso del mando policial coordinado pudiera tener un conflicto con la Constitución del país, los estados y las leyes y reglamentos de seguridad pública," abundó.